Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor
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Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor

Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor Korona virüsünden dolayı vatandaşlar tedbir için un stoku yapıyor ADIYAMAN - Korona virüsünün çıkmasıyla birlikte Adıyaman'da un değirmenleri 5 günden beri gece gündüz çalışıyor.

20.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:32
Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor

Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor

Korona virüsünden dolayı vatandaşlar tedbir için un stoku yapıyor

ADIYAMAN - Korona virüsünün çıkmasıyla birlikte Adıyaman'da un değirmenleri 5 günden beri gece gündüz çalışıyor. Halk tedbir için un stokluyor.

Son yıllarda un öğütmediği için birçoğu kapanan ve açık olanları da kapanma noktasına gelen un değirmenleri son yılların tamamında yaptıkları kadar işi birkaç günde yapmaya başladı. Halkın pide ve somun tüketmesiyle birlikte işleri azalan un değirmenleri son 5 günden beri hiç durmadı.

Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar kendini kötü senaryolara hazırlıyor. Sokağa çıkma yasağı veya fırınların kapalı olması durumuna karşı vatandaşlar un değirmenlerine gelerek buradan un alıyor. Buğdayını getirenler birkaç gün sonra ununu alabilirken, bazı vatandaşlar ise un değirmeninden hazır un alıyor.

Bazı vatandaşlar un stoku yapmanın doğru olmadığını ancak tedbirli olmak gerektiğini dile getiriyor. Değirmenden un öğüten kişiler, daha önce aynı gün içerisinde aldıkları unlarını şimdi 3-4 gün sonra aldıklarını ifade etti.

Adıyaman'da 20 yıldan beri değirmencilik yapan Ahmet Topbaş, "Virüsten dolayı bu bir haftadır aşırı bir yoğunluk içerisindeyiz. 20 yıldır bu işin içerisindeyim, son 4-5 gündür değirmenimiz 24 saat hiç durmadı. Bir haftada satamadığımız unu bir günde tüketiyoruz. Vardiya şeklinde 24 saat boyunca çalışıyoruz. İnsanlar bu virüsten dolayı bir panik halinde ve un alıp evlerinde stoklamaya başlıyorlar. Buğdayı olan getirip buğdayını öğütüp evinde stoklamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor

Kaynak: İHA

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Un değirmenleri gece gündüz çalışıyor

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