Umut Kemal Akçay kimdir? Umut Akçay bulundu mu? Müge Anlı - Ümraniye'de kaybolan Umut Kemal Akçay nerede?
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Umut Kemal Akçay kimdir? Umut Akçay bulundu mu? Müge Anlı - Ümraniye'de kaybolan Umut Kemal Akçay nerede?

22.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:29
Umut Kemal Akçay kimdir? Umut Akçay bulundu mu? Müge Anlı - Ümraniye'de kaybolan Umut Kemal Akçay nerede?

Umut Kemal Akçay kimdir, bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Umut Kemal Akçay konusu ele alınıyor. Müge Anlı - Ümraniye'de kaybolan Umut Kemal Akçay nerede?

Müge Anlı - Ümraniye'de kaybolan Umut Kemal Akçay nerede? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Umut Kemal Akçay kimdir? Umut Akçay bulundu mu?

UMUT KEMAL AKÇAY KİMDİR?

17 yaşındaki Umut Kemal Akçay İstanbul Ümraniye'de yaşıyordu. Kaybolmadan önce Kocaeli Gebze'de iş arıyordu.

ÜMRANİYE'DE KAYBOLAN UMUT KEMAL AKÇAY BULUNDU MU?

Ümraniye'de kaybolan Umut Kemal Akçay'ı arama çalışmaları sürüyor.

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