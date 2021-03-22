Umut Eker kimdir? Doya Doya Moda jürisi Umut Eker kaç yaşında?
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Umut Eker kimdir? Doya Doya Moda jürisi Umut Eker kaç yaşında?

22.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:22
Umut Eker kimdir? Doya Doya Moda jürisi Umut Eker kaç yaşında?

Doya Doya Moda jürisi Umut Eker kimdir? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Kemal Doğulu ayrıldıktan sonra pek çok kişiyi konuk jüri olarak alan Doya Doya Moda'da Umut Eker kimdir, Umut Eker kaç yaşında? sorularının yanıtları araştılıyor.

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi Umut Eker oldu. Daha önce de benzer moda programlarda yer alan Umut Eker, tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. Aynı zamanda kliplerde de yer alan bir isim olan Umut Eker hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Peki, Umut Eker kimdir, mesleği nedir? Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi Umut Eker hakkında bilgiler...

DOYA DOYA MODA JÜRİSİ UMUT EKER KİMDİR?

Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umut Eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirdi.

Umut Eker, 1983 yılında dünyaya geldi. Babası finans uzmanıydı. Umut Eker, babasının isteği ve ısrarı ile açıköğretimde bankacılık ve sigortacılık eğitimi almaya başladı ancak bitiremeden yarıda bıraktı. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ, Gülçin Ergül gibi ünlülere stil danışmanlığı yaptı. Yıllardır birlikte olduğu Simay Bülbül'den sonra Naz Elmas ve Gonca Vuslateri'yle de aşk yaşayan ünlü model, manken Didem Soydan'ın çok yakın arkadaşı ve kendisinin stil danışmanlığını yapıyor.

Model, stil danışmanı ve aynı zamanda tasarımcı olan Umut Eker 1983 İstanbul doğumlu... Daha yarışma başlamadan genç kızların yeni gözdesi olmayı başaran Eker, dövmeleriyle ve piercingleriyle oldukça dikkat çeken bir model.

İlk dövmesini 17 yaşında yaptıran Eker, o yaşından beri yaşadığı özel anları vücuduna resmettirmiş ve neredeyse vücudunun yüzde 80'i dövmeden oluşuyor.

"KADINLARIN ARADIĞI DURUŞA SAHİBİM"

Bir röportajında "Birlikte olduğum kadınların sayısını söylesem, erkekler kötü hisseder" diye bir iddiada bulunan Eker, kadınların aradığı ideal erkek duruşuna sahip olduğunu düşünüyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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