Ümraniye'de Yaz Festivali etkinlikleri 'Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman' konserleri ile başladı
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Ümraniye'de Yaz Festivali etkinlikleri 'Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman' konserleri ile başladı

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Kültür Sanat

Ümraniye'de Yaz Festivali etkinlikleri 'Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman' konserleri ile başladı Ümraniye Belediyesi tarafından, Ümraniye Millet Bahçesinde 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konserlerin ilki gerçekleşti.

Ümraniye'de Yaz Festivali etkinlikleri 'Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman' konserleri ile başladı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından, Ümraniye Millet Bahçesinde 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konserlerin ilki gerçekleşti. Konserde şarkıcı Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman sahne aldı.

Ümraniye Belediyesi 'Yaz Fest 2021' etkinliği ile Ümraniyelilere konser coşkusu sunuyor. Ümraniye Millet bahçesinde 5 gün boyunca gerçekleştirilecek olan konserlerde birbirinden farklı sanatçılar sahne alacak. Festivalin açılış gününde sahneyi Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman aldı. İzleyicileri performansı ile eğlendiren DJ Kaan Gökman gösterisinin ardından, Sanatçı Derya Uluğ, hayranlarına eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinliklerin 12 Eylül tarihine kadar süreceğini belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım," Ümraniye'de bir ilke başladık. 2 senelik pandemi münasebetiyle insanlarımız evlerinde tıkanmışlardı. Pandeminin açılmasıyla yine kurallara uyarak bu güzel bahçemizde, Ümraniye'mizin Millet bahçesinde çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi pazar yani 5 gün sanatçılarla konserlerimiz olacak. Ben bütün Ümraniyeli gençleri, yaşlılarımızı, hanımefendileri, beyefendileri davet ediyorum. Burası 10 bin, 15 bin kişi alacak kapasitede. Oturmalı bir düzen. Bu akşam Derya Uluğ hanımefendi var. Yarın Serkan Kaya var. Ondan sonra diğer sanatçılar devam ediyor ve sonunda da Demet Akalın ve Hande Yener var. Onlar biliyorsunuz küstü, biz onları barıştırıyoruz Ümraniye'de. Herkesi bu güzel konserlere her akşam. 20.30'da davet ediyorum. 23.00'a kadar devam edecek. Ümraniye güzel insanlarımız güzel, bahçemiz güzel, konserlerimiz güzel. Ben herkesi davet ediyorum" dedi.

Ümraniye'de Yaz Festivali etkinlikleri 'Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman' konserleri ile başladı
Ümraniye'de Yaz Festivali etkinlikleri 'Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman' konserleri ile başladı
Ümraniye'de Yaz Festivali etkinlikleri 'Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman' konserleri ile başladı
Ümraniye'de Yaz Festivali etkinlikleri 'Derya Uluğ ve DJ Kaan Gökman' konserleri ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir

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