Ümraniye'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
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Ümraniye'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ümraniye'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması Ümraniye'de de Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması Ümraniye'de de Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yaya şeritlerini kırmızıya boyayan Başkan Yıldırım, sürücülere de bilgilendirici broşür dağıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımıyla tanıttığı uygulama eş zamanlı olarak Türkiye'nin dört bir yanında yaya geçitlerinin kırmızıya boyanmasıyla gerçekleştirildi. Ümraniye'de de hayata geçirilen uygulama ile yaya şeritleri kırmızıya boyandı. Yürütülen çalışma kapsamında bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal şeritleri kırmızıya boyadı. Başkan Yıldırım ve Kaymakam Ünsal'a polis ekipleri de eşlik etti. Şeritlerin boyanması sonrası Başkan Yıldırım trafikte seyir halinde olan araç sürücülerini durdurarak konuya ilişkin hazırlanmış broşürleri dağıtırken, trafikte yaya önceliğine ilişkin de uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Ümraniye'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Ümraniye'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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