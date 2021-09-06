ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
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ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan servis midibüsü önce alt geçidin duvarına sonra da önünde seyreden otomobile çarptı.

ÜMRANİYE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan servis midibüsü önce alt geçidin duvarına sonra da önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Tepeüstü mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolundan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersoy Gökbulak'ın kullandığı 34 LAM 770 plakalı servis midibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce alt geçidin duvarına daha sonra önünde seyreden 34 VM 1355 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile servis midibüsünde bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, otomobilde bulunan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Servis midibüsünde bulunan yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı gözlendi. Kazada otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Midibüs de bulunan Fatma Tuna, 'Önce kaymaya başladı midibüs. Sonra sağa sola çarptıktan sonra otomobile çarptı .Direksiyon hakimiyetini kaybetti sürücü. "diye konuştu. Ahmet Yıldız isimli yolcu ise 'Yağmurdan dolayı araca çarptık ' diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI
ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI - Haberler
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