Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
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Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı

13.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:18
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı

ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri alt kata alınmak isterken mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü.

İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri alt kata alınmak isterken mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü. Çatıda mahsur kalan diğer çocuk ise vinç ile kurtarıldı. Korku dolu anların en net görüntüsü ortaya çıktı.

4'ÜNCÜ KATTAN BATTANİYEYE DÜŞTÜ

Yangın dün saat 17.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. O sırada dairede bulunan kuzenlerden 14 yaşındaki Mustafa çatıya çıkarken 16 yaşındaki Umut ise balkondan. Umut, alt kadın penceresine çıkan bir yakını tarafından bacağından çekilerek içeri alınmak istendi. Ancak düşmekten kurtulamadı. 16 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin açtığı battiyeye düşünce ölünden kurtuldu. 4'üncü kattan düşen çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ ÇOCUK VİNÇ İLE KURTARILDIÇatıda alevlerin etrafını sardığı Mustafa'yı kurtarmak için aynı sokakta oturan vinçli kamyon sahibi Yılmaz Ayhan yardıma koştu. 14 yaşındaki Mustafa, vinç ile kurtarılarak aşağıya indirildi. Mustafa'nın vinç sepetine alınmasıyla mahallede alkış tufanı koptu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. 


Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı
Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği... O anların en net görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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