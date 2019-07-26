Ümraniye'de "Mahallede Şenlik Var" panayırı

Ümraniye Belediyesi, bu yaz her gün farklı bir mahalleye "Mahallede Şenlik Var" panayırı kuruyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz tatiline gidemeyen çocukların aileleriyle eğlendiği panayır yoğun ilgi görüyor.

Çocukların yaz akşamlarını eğlenceli şekilde geçirmesi için her gün farklı mahallelere kurulan "Mahallede Şenlik Var" panayırında, interaktif çocuk oyunları, sahne şovları, tiyatro gösterileri, şişme oyun parkurları, eğlenceli atölye grupları ve lunapark oyuncakları yer alıyor.

Farklı aktivitelerin çocuklarla buluşturulduğu panayır, 1 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA