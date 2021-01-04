Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
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Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

04.01.2021 04:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:16

İstanbul Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen merhum yakınları çaresizce yerde yatan arkadaşına baktı.

Korkunç kaza, saat 03.30 sıralarında Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye N.C. yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyonetle aynı yönde seyir eden kullanıcısın yabancı uyrukluğu olduğu öğrenilen 34 DMJ 1411 plakalı kuryeli motosiklet çarpıştı.

YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

ÇARESİZCE BAKTILAR

Durumu öğren motosiklet sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek yerde yatan arkadaşına çaresizce baktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu ise hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan kamyonet sürücüsü N.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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