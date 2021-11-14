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Ümraniye'de köpekli frizbi yarışması düzenlendi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Ümraniye'de köpekli frizbi yarışması düzenlendi

Ümraniye Belediyesi ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu-Türkiye'nin iş birliğinde "Köpekli Frizbi Yarışması" düzenlendi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu- Türkiye'nin iş birliğinde "Köpekli Frizbi Yarışması" düzenlendi.

Köpekli sporların yaygınlaştırılması, vatandaşların köpekleri ile beraber güzel vakit geçirmesi, köpek sahibinin spora teşvik edilmesi, köpek ile sahibi arasındaki bağın güçlendirilmesi, kısmen de olsa hayvanların sokağa terk edilmesinin engellenebilmesi hedeflenen yarışma Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Etkinlikte, "bir insan ve bir köpek", "iki insan ve bir köpek" olmak üzere 2 ayrı kategoride 28 köpek yarıştı. Yarışmaya, frizbi ile tanışmış ve oynamış 15 aylık ile daha büyük köpekler katıldı.

Yarışma sonunda, kategorilerinde dereceye girenlere, Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu-Türkiye tarafından kupa ve madalya takdim edildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından tüm katılımcılara belge, dereceye giren yarışmacılara ise plaket verildi.

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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