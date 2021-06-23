Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı Ümraniye'de Mehmet Güney'in öldürdüğü eşi Arzu Rahman Güney ile oğlu Kerem Güney bugün Çekmeköy'de son yolculuklarına uğurlandı.

Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Ümraniye'de Mehmet Güney'in öldürdüğü eşi Arzu Rahman Güney ile oğlu Kerem Güney bugün Çekmeköy'de son yolculuklarına uğurlandı. Düzenlenen cenazeye anne Arzu Rahman ile oğlu Kerem'in yakınları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü.

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki evde geçtiğimiz Pazartesi, günü yangın çıktı. Yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney ağır yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise FSM Köprüsünden atlayarak yaşamına son verdi.

Anne Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Kerem Güney'in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet Güney tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ile oğlu Kerem Güney için bugün Çekmeköy'de Ubeydullah Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye anne Arzu Rahman Güney ve oğlu Kerem Güney'in yakınları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü.

Arzu Rahman Güney ile Kerem Güney'in cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy'deki Çatalçeşme Mezarlığına defnedildi.

Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ümraniye'de koca dehşetinde ölen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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