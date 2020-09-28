İstanbul'da reklam tabelasında Hacer'ül Esved'i görenler gözlerine inanamadı

İstanbul Ümraniye'de 5 katlı bir iş merkezinin 3. katında bulunan tabelayı görenler dönüp bir daha baktı. İşin ilginç olan tarafı ise kutsal topraklara seyahat düzenleyen firmanın tabelasında Kabe'deki Hacer'ül Esved taşının büyük bir kopyasına yer vermesi oldu.

Ümraniye'de bir reklam tabelası görenleri hayrete düşürdü. 5 katlı bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan Hacer'ül Esved taşının tabelası görenlerin dikkatini çekti. Tabelaya bakanlar dönüp bir kez daha baktı. Tabelanın asılı olması kimi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, hayrete düşüren tabela havadan görüntülendi.

TİCARİ KAYGI TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Ümraniye'de Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde 5 katlı bir iş merkezinin 3'üncü katının dış cephesine yerleştirilmiş Hacer'ül Esved taşının tabelası görenleri şaşkına çevirdi. Kabe'nin duvarında yer alan ve Müslümanlarca kutsal sayılan siyah, parlak taşın tabelalaştırılmış hali bir umre organizasyon şirketi tarafından iş merkezinin duvarına monte edildi. İslam inancına göre bu kadar kutsal bir değerin tabela halinde ticari bir kaygı ile asılması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Hacer'ül Esved taşının tabelasına şaşkınlıkla bakan vatandaşlar, gözlerine inanamayarak bir kez daha baktı. Şaşırtan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı