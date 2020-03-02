Ümraniye'de demir döküm atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü
Haberler » Güncel » Ümraniye'de demir döküm atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü - Haber

Ümraniye'de demir döküm atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü

Ümraniye'de demir döküm atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

02.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:22
Ümraniye'de demir döküm atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü

'de demir döküm atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adem Turgut Reis Caddesi'ndeki atölyede, 45 yaşındaki Celal D.'nin kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Atölyeden gelen patlama sesi üzerine çevredekiler ve 112 sağlık ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Celal D.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis de iş yerinin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler