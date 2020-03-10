Ümraniye'de çarptığı motosikletliyi böyle sürükledi
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Motosiklet, Güncel

Ümraniye'de çarptığı motosikletliyi böyle sürükledi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE'de otomobil sürücüsü motosikletliye çarparak, düşürdü.

10.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:47
Ümraniye'de çarptığı motosikletliyi böyle sürükledi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE'de  otomobil sürücüsü motosikletliye çarparak, düşürdü. Kontrolden çıkarak sürüklenen motosikletli karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde Çakmak Mahallesi'nde Şehit Burak Kurtuluş caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında gerginlik yaşandı. Otomobil sürücüsü yanından geçen motosikletliye kasıtlı bir şekilde çarparak, düşürdü. Yola savrulan motosikletli sürüklenerek karşı şeride geçti. Motosikletli karşı yönden gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

"KASTEN YAPTI ÖLÜME TEŞEBBÜS ETTİ"

Motosiklet sürücüsü Serhat Akcan, "İşteki ilk günümdü zaten. Trafikte normal seyir halinde ilerliyordum. Motosikletim ile servisimi bırakmıştım yolda ilerliyordum. Aracın yanından soldan sollama yaparken adam direksiyonu kırdı. Kasten yaptı. Ölüme teşebbüs etti. Karşı yönden gelen araç Allahtan yavaş geliyordu, durabildi. Allah korudu o aracın altında kalsam şu an burada olmayabilir hayatımı kaydedebilirdim. Motosikletçileri sevmiyorlar, genel olarak motosikletçilere sıfır saygıları var. Motosikletçileri sevmedikleri için bu kazaları yaşıyoruz bu durumdan dolayı şikayetçiyim. Hastaneye gittim, iyiyim. Aracın plakasını alın diye bağırdım sonrasında bayıldım ve sonrasını hatırlamıyorum"  dedi.

ARKADAŞI: BİZE BİRAZ SAYGI GÖSTERSİNLER

Akcan'ın arkadaşı Salih Tufan ise, "Sollamak isterken direksiyon kırarak arkadaşım kaza yapmasına sebep oldu. Karşı yönden gelen araç durabilmiş. Biz yoldayken bu tarz olaylar başımıza çok geliyor. Bize biraz saygı göstersinler" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken otomobil sürücüsünü sollamaya çalışıyor, otomobil sürücüsü direksiyonu motosiklet sürücüsünün üzerine kırıyor. Motosiklet sürücüsü temasın etkisiyle yola savruluyor, yola savrulan motosiklet sürücüsü karşı şeritte gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor, direksiyonu motosiklet üzerine kıran otomobil sürücüsü yoluna devam ediyor.


Kaynak: DHA

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