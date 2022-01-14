(ÜMRANİYE'DE AİLESİYLE TARTIŞIP EVİ ATEŞE VERDİ

Olay, saat 18.20 sıralarında Esenkent Mahallesi Kalem Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 1 kişi, ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyünce korku ve panik dolu anlar yaşandı. Dairedekiler cama çıkıp, 'ne olur bizi aşağıya indirin' diyerek yardım istedi. Durumun bildirilmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, evde mahsur kalanlar kurtarıldı. Polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra elinde bıçak olan madde bağımlısı kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen şüphelinin annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.