Ümraniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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Ümraniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURT - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada Ümraniye'de 2 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ümraniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de 2 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Altınşehir Mahallesi NATO Yolu Caddesi üzerinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sokak arasından caddeye giriş yapan araca çarptı. Her iki araçta çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan meydana gelen feci kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Ümraniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Ümraniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURT

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