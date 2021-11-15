Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın saniyeler öncesi kamerada

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 7 kişinin ise yaralandığı kazaya sebebiyet veren sürücünün, kazadan saniyeler öncesinde aşırı hız yaparak kavşağa ilerlediği ve bir motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan kavşakta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Murat Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kazanın meydana geldiği alan savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Meydana gelen feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün aşırı hız yaparak kavşağa ilerlediği anlar ve kazanın hemen öncesi bir motosiklet sürücüsüne de çarptığı saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı.

"PERSONELİMİZ SALİSELER İLE ÖLMEKTEN KURTULDU"

Aracın hızla caddeye giriş yaptığını gören Yücel Polat, "Dün akşam saatlerinde personel motokuryemiz dükkana doğru gelirken yanından hızla bir araç geçti. Personelimiz saliseler ile ölmekten kurtuldu. Araç sürücüsü o hızla ilerideki kavşağı dalmış. Maalesef facia bir kaza meydana geldi. Bu bölge zaten özellikle hafta sonları boş olduğu için hıza müsait bir alan. Cadde üzerine gerekli ışıklandırmaların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Halit Arslan/İHA)