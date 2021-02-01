Ümran Akaröz kimdir, kaç yaşında? Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir?
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Ümran Akaröz kimdir, kaç yaşında? Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir?

01.02.2021 20:16 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:19
Ümran Akaröz kimdir, kaç yaşında? Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir?

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, keyifli aile yaşantısı ve anneliği ile de sık sık gündeme gelmektedir. Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı vardır. Peki, Ümran Akaröz kimdir, kaç yaşında? Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir?

Sahnelerin keyifli isimlerinden biri olan ve gerek Faik Öztürk ile ilişkisi gerekse de söylediği şarkılar ile sık sık gündeme gelenSafiye Soyman'ın hayatı merak ediliyor. Safiye Soyman'ın genç yaşta sahip olduğu 2 çocuğu çok fazla gündeme gelmiyor. Aile hayatını daha sakin yaşamayı tercih eden Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz daha çok tanınırken, kızı ekranlarda pek görülmüyor. Peki, Ümran Akaröz kimdir, kaç yaşında? Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir?

ÜMRAN AKARÖZ KİMDİR?

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da bir gecekonduda doğmuştur. Hafız kızı olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlenmiştir. 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le 13 yaşında evlenen Soyman, 15 yıl evli kalmıştır ve bu evlilikten 2 çocuğu olmuştur. Bu çocukların biri oğlu Harun Akaröz, diğeri de kızı Ümran Akaröz'dür.

Ümran Akaröz 1975 yılında doğmuştur ve 45 yaşındadır. 2 erkek annesi olan Ümran Akaröz, kendi markası olan Bioazure'de doğal ve organik kozmetik ürünleri ile hizmet vermektedir.

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