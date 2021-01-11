'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı tutukladı. Olay yerindeki AA ekibi, Ankara Adliyesi'nden cezaevine götürülmek üzere çıkarılan Uygun'un yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Ümitcan Uygun, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Adliyesi'nde, Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

TEKMELER SAVURDULAR

Uygun'un polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darbettikleri AA kameramanı Mustafa Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ENGEL OLDU

Fotomuhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi. AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

AA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganlardan şikayetçi olunacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak