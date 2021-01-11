'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı
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'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı

11.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:12

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı tutukladı. Olay yerindeki AA ekibi, Ankara Adliyesi'nden cezaevine götürülmek üzere çıkarılan Uygun'un yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Ümitcan Uygun, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Adliyesi'nde, Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

TEKMELER SAVURDULAR

Uygun'un polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darbettikleri AA kameramanı Mustafa Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ENGEL OLDU

Fotomuhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi. AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

AA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganlardan şikayetçi olunacağı öğrenildi.

'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

Haber Yorumları (4)
ADAM: adam kendini iyice mafya belledi. savciligin bu delil toplama boslugunda bayagi havalandi.
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MAHO: atın bunları bir müddet içeri. İçeride gereği yapılır eminim
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MEMOLİ: Kimdir bunlar yahu memleketin başına sorun oldular. O kadar sorunumuz varken. Peki ya o avukat. . . . niye suçluları arabaya bindirip kaçırtıyorsun? başına gelecek var herhalde
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