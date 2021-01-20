Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya ölüm tehditi!

SON DAKİKA... Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi ve uyuşturucudan tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada uyuşturucu kullandığı anları canlı paylaştıktan sonra tutuklanan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.





Kaynak: Snob Magazin