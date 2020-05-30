Ümit Sayın ve Sibel Alaş "S¸imdi 90'lar"a konuk oldu Ümit Sayın ve Sibel Alaş, sevilen eserleri müzikseverler için söyledi.

Ümit Sayın ve Sibel Alaş, sevilen eserleri müzikseverler için söyledi.

D&R'ın Instagram hesabından canlı yayınlanan #Şimdi90lar etkinliğine konuk olan müzisyenler, 1990'lı yılların şarkılarını seslendirdi.

Metin Özülkü'nün gitar, İbrahim Demirtan'ın yan flüt ile şarkılara eşlik ettiği online konserin sunumunu Özülkü ile Hakan Eren üstlendi.

Bestelerin seslendirilmesi, aranje ve albümlerde diğer sanatçılarla yaptığı çalışmaları anlatan Özülkü, "300'ün üzerinde sanatçı arkadaşımla müzikal paylaşımım oldu." dedi.

Güncel çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sibel Alaş ise "Ben bu işin mutfağında çalışmayı da seviyorum. Biri benim ürettiğim bir şeyi söylediği zaman bayılıyorum." ifadesini kullandı.

Konserlerde yaşanan hatıralarını anlatan Ümit Sayın da, "Evde çok çalıştık, boş durmadık, çok eser ürettim. Bunları kendime saklamayacağım, zannediyorum eylül veya ağustos ayında yeni bir şarkı gelecek." diye konuştu.

"Kolay mı" şarkısıyla başlayan canlı yayında, "Gül Beyaz Gül", "Adam", "Aldatıldık", "Dön Bebeğim", "Hicran", "Ben tabi ki" ve "Kolay mı"nın arasında bulunduğu eserler müzikseverlerle buluştu.

Kaynak: AA