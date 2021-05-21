Ümit Özdağ, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir'i ziyaret etti
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Ümit Özdağ, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir'i ziyaret etti

Ümit Özdağ, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretlerde katılmak üzere sabah saatlerinde Van'a gelen Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Muradiye Kaymakamlığı tarafından, yaklaşık 3 yıl önce ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde hayata geçirilen ve binicilik, okçuluk faaliyetlerinin yapıldığı 8 otağı ile 16 büyük Türk devletinin bayrağını bulunduğu Atayurt'u gezerek bilgi aldı. Cuma namazını ilçe merkezinde bulunan Kara Yusuf Paşa Camii'nde kılan Özdağ, buradan doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, 1982'de ise Türkiye'ye getirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ne geldi. Burada bir açıklamada bulunan Özdağ bölgede yaşanan sorunları mecliste gündeme getireceğini ifade etti.

Ulupamir Mahallesi'nde kadınların kurduğu tekstil atölyesini gezen Özdağ, mahalle sakinlerinin sorunlarını meclise taşıyacağını ve bu konuda kendilerine yardımcı olacağını söyledi. - VAN

Ümit Özdağ, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir'i ziyaret etti
Ümit Özdağ, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir'i ziyaret etti
Ümit Özdağ, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir'i ziyaret etti
Ümit Özdağ, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir'i ziyaret etti
Ümit Özdağ, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir'i ziyaret etti
Ümit Özdağ, Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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