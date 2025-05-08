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Ümit Özdağ'a ne oldu? SON DAKİKA! Ümit Özdağ neden hastaneye sevk edildi?

Ümit Özdağ'a ne oldu? SON DAKİKA! Ümit Özdağ neden hastaneye sevk edildi?
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Son dakika gelişmesiyle gündeme gelen olayda, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Peki, Ümit Özdağ neden hastaneye sevk edildi?

Duruşması görülen davada mahkeme başkanı, sanık avukatlarının katılamayacağına dair mazeret sunduğunu ve Ümit Özdağ'ın sağlık durumu nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirtti. Peki, Ümit Özdağ'a ne oldu? SON DAKİKA! Ümit Özdağ neden hastaneye sevk edildi? Ümit Özdağ'ın sağlık durumu nasıl?

ÜMİT ÖZDAĞ'A NE OLDU?

Halk TV'nin haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hastaneye sevk edildiği bildirildi.

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ?

Ümit Özdağ'ın MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 26 Şubat 2020'de 27'nci Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada, Meclis'teki basın açıklamasında, "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" diyerek, MİT mensubu iki kişinin rütbelerini ve isimlerini açıklayıp, şehit olduklarını söylemişti. Vekilliğinin sona ermesinin ardından Özdağ hakkında, "Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na Muhalefet" suçundan üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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