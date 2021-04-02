Ümit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak ifade verdi
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Ümit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak ifade verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ümit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak ifade verdi

ESKİ Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak, emniyette ifade verdi.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı
ESKİ Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak, emniyette ifade verdi.

Bir televizyon programında, "Yetkililer sorsunlar anlatırım her şeyi" yönünde açıklamalarda bulunan Ümit Özat, futbolda FETÖ terör örgütü yapılasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermesi için emniyete çağrıldı. 

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Özat'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdiği öğrenildi. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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