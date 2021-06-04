Ümit Okur oyuncu arkadaşlarını misafir etti

Antalya'da yaşayan oyuncu Ümit Okur'u, Metin Yıldız ve sevgilisi oyuncu Ceylan Yılmaz ziyaret etti. İşte detaylar...

Antalya'da yaşayan oyuncu Ümit Okur'un İstanbul'dan ünlü misafirleri vardı. Oyuncuyu, Metin Yıldız ve sevgilisi oyuncu Ceylan Yılmaz ziyaret etti.

Antalya Kaleiçine hayran kaldıklarını söyleyen Metin Yıldız ve sevgilisi oyuncu Ceylan Yılmaz, tatilinin büyük bölümünü orada geçirdiklerini belirtti. Yıldız, ayrıca Antalya ve Mardin'de çekilecek olan yeni komedi film projesi için Kaleiçi'nde mekan da baktı.

Kaynak: Snob Magazin