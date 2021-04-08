Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar biyografisi!

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar mesleği nedir? Ümit Kantarcılar hayatı ve biyografisi nedir?