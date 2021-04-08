Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar biyografisi!
Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar mesleği nedir? Ümit Kantarcılar hayatı ve biyografisi nedir?
Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar mesleği nedir? Ümit Kantarcılar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?
Ümit İbrahim Kantarcılar (d. 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye), Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile evlendi.
KARİYERİ
Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.
FİLMOGRAFİSİ
Vuslat
Kanatsız Kuşlar
Rengarenk
Şehrin Melekleri
Pis Yedili
Babalar ve Evlatlar
Yerden Yüksek
Küçük Sırlar
Çakıl Taşları
İki Aile
SİNEMA
Dert Bende
Bizim Semtin Çocukları
Savaş
YARIŞMA
Kızlar ve Anneleri
Apartmanlar Yarışıyor