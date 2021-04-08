Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar biyografisi!
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Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar biyografisi!

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Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar biyografisi!

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar mesleği nedir? Ümit Kantarcılar hayatı ve biyografisi nedir?

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar mesleği nedir? Ümit Kantarcılar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ümit İbrahim Kantarcılar (d. 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye), Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile evlendi.

KARİYERİ

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Vuslat

Kanatsız Kuşlar

Rengarenk

Şehrin Melekleri

Pis Yedili

Babalar ve Evlatlar

Yerden Yüksek

Küçük Sırlar

Çakıl Taşları

İki Aile

SİNEMA

Dert Bende

Bizim Semtin Çocukları

Savaş

YARIŞMA

Kızlar ve Anneleri

Apartmanlar Yarışıyor

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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