Ümit Cem Şenol: Salgının bitmesini bekliyoruz Koronavirüs salgını nedeniyle çekim tarihi ertelenen "Efendi Kaptan Kurtuluş Yolu" adlı sinema filminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canladıracak olan Ümit Cem Şenol, filmde birlikte rol alacağı Burçak Durası ile dün akşam sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı

Şenol ile Durası, canlı yayında film hakkında gelen soruları yanıtladılar. Filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı için kendisini şanslı gördüğünü söyleyen Ümit Cem Şenol, "Filmin çekimleri koronavirüs salgınından hemen sonra başlayacak. Salgının bitmesini bekliyoruz.

'Çok şanslıyım'

Türkiye'nin en yüksek bütçeli filmi olacak. Filmin kadrosuna 1-2 ünlü isim daha olacak. Yakın zamanda o isimlerin kimler olduğunu da açıklayacağım. Çok heyecanlıyım. Bu kutsal rolü oynayacağım için çok şanslıyım" dedi.& ;



