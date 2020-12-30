UMESKO'dan Reyhanlı'daki çocuklara ayakkabı yardımı
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UMESKO'dan Reyhanlı'daki çocuklara ayakkabı yardımı

30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:41
UMESKO'dan Reyhanlı'daki çocuklara ayakkabı yardımı

Kumluca'da, Uluslararası Mucizevi Eller ve Sosyal Yardım Kooperatifi (UMESKO) tarafından hayırseverlerden toplanan ayakkabılar, Reyhanlı'daki maddi durumu iyi olmayan çocuklara gönderildi.

Kumluca'da, Uluslararası Mucizevi Eller ve Sosyal Yardım Kooperatifi (UMESKO) tarafından hayırseverlerden toplanan ayakkabılar, Reyhanlı'daki maddi durumu iyi olmayan çocuklara gönderildi.

Merkezi Kumluca'da bulunan UMESKO'nun başkanı Sebile Şavkar AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımseverler tarafından koopertife bağlışlanan 150 çift çocuk ayakkabısını Reyhanlı'daki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak üzere yola çıkardıklarını söyledi.

Daha önce yaz aylarında Reyhanlı'daki ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda ulunduklarını hatırlatan Şavkar, "Koopertifimizle ile birlikte hareket eden gönüllerimiz, yaz aylarında yardım yaptığımız çocukların kışlık ayakkabı ihtiyacı olduğunu bildirdiler. Bu durumu belgelemelerini istedik. Bize Reyhanlı'da kamplarda kalan çocuklardan fotoğraflar gönderdiler. Kooperatifimiz olarak çok kısa sürede organizasyon yaparak ilk etapta hayırseverlerden topladığımız 150 çift çocuk ayakkabısını Reyhanlı'ya ulaştırmak üzere yola çıkarttık." dedi.

Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç sahiplerine yardımları sürdüreceklerini ifade eden Şavkar, özellikle çocuklar için yapılan yardımlar konusunda kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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