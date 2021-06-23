UMED Başkanı Değirmenci: "İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun feci şekilde darp edilmesini şiddetle kınıyorum"
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UMED Başkanı Değirmenci: "İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun feci şekilde darp edilmesini şiddetle kınıyorum"

UMED Başkanı Değirmenci: 'İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun feci şekilde darp edilmesini şiddetle kınıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

UMED Başkanı Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmesini şiddetle kınıyorum. Bu aynı zamanda milletin haber alma hakkına yapılan faşist bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UMED Başkanı Değirmenci: "İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun feci şekilde darp edilmesini şiddetle kınıyorum" - Haberler
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