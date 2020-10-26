Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?
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Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?

26.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:57
Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?

Umay ismi son yıllarda çok sık duyduğumuz bir isim. Hal böyle olunca da anlamı ve kökeni merak edilir oldu? Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?

Umay ismi oldukça sık kullanılan ve sevilen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeplebu ismin anlamı ve çağrıştırdıkları merak konusu Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?

UMAY ANLAMI NEDİR?

Umay kelimesi pek çok anlama geliyor.

- Orhun Yazıtları'nda yer alan, kadınları ve çocukları koruduğuna inanılan Tanrı,

- Devlet Kuşu,

- Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıça,

UMAY İSMİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Umay, değişik anlamlara gelen ve her anlamıyla güzel bir karşılık bulan özel Türkçe isimlerden biridir. Birçok aile bu isim hakkında bilgi almaya çalışırken Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Umay ismi Kur'an'da yer almaz.

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