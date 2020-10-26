Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?

Umay ismi son yıllarda çok sık duyduğumuz bir isim. Hal böyle olunca da anlamı ve kökeni merak edilir oldu? Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?