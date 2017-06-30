Ordu'nun Gölköy ilçesinde düzenlenen "Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali" başladı.



Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesince Uluvahta Yaylası'nda gerçekleştirilen festival, Kuranı Kerim okunmasının ardından halkoyunları gösterisi ile başladı.



Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, gelenekleri yaşatma adına yapılan festivallerin, insanların bir arada güzel vakit yaşamasını sağladığını söyledi.



Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Mert, katılım sağlayan herkesin eğlenceli zaman geçirmesini diledi.





Konuşmanın ardından çeşitli yarışmalar düzenlendi.



- Yöresel etkinlikler



"Çobanlar Yarışıyor" bilgi yarışmasına katılan 4 grup, hayvancılık alanındaki 10 soruyu yanıtladı. Yarışmada tüm sorulara doğru yanıt veren "Grup Gosdil" birinci oldu.





Yarışmanın birinci grubu bir ton saman ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Diğer gruplara ise katılım belgesi ve hayvancılıkla ilgili hediyeler takdim edildi.



Yörede çiftçilik yapan 7 kişi de koyun kırpma yarışmasına katıldı. Jüri üyeleri, en kısa sürede ve temiz kırpma işlemine göre değerlendirmede bulundu. Yarışmacılara, derecelerine göre farklı kilogramlarda yem verildi.



93 yaşında ATV motoruyla gösteri





ATV Motor Yarışması'nda da 5 katılımcı, araçlarıyla parkurda kıyasıya yarıştı. Belirlenen istikameti en kısa sürede tamamlayan Rüstem Namlı birinci oldu ve 100 litre benzinle ödüllendirildi.





Gölköy ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Yılmaz, ATV motoru ile gösteri sundu.



Her yere ulaşımını bu araçla sağlayan Yılmaz'ın gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. İlerleyen yaşına rağmen performans sergileyen Yılmaz, Türk bayrağı açarak katılımcıları selamladı. Yılmaz'ın bu davranışı ise büyük alkış aldı.



Belediye Başkanı Mert, Yılmaz'ı ömür boyu ulaşım yakıtı ile ödüllendirdi.



Bu arada, etkinlik alanı çevresinde çok sayıda güvenlik gücü görev aldı.



Öte yandan, ekinliğe katılan vatandaşlar, açık alanda cuma namazı kıldı.





Festival, farklı etkinliklerin ardından pazar günü sona erecek.