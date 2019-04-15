Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'ndan Etü'ye Ziyaret

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) bölge koordinatörü Ertan Aksakal, dernek başkan yardımcısı Özkan Yıldırım ve Erzurum'da eğitim gören uluslararası öğrenciler, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret ettiler.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuklar; Prof. Dr. Çakmak'a dernek faaliyetleri ve "Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" temasıyla bu yıl 12.si düzenlenen ve 30 ülkeden üniversite öğrencilerinin ülkelerinin kültürlerini, yemeklerini ve kıyafetlerini tanıtacağı "Uluslararası Öğrenci Buluşmaları" hakkında bilgi verdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA