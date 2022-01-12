Uluslararası kuruluşlar, Suriye'de Hol Kampı'ndaki yardım çalışmalarını askıya aldı - Haberler
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Uluslararası kuruluşlar, Suriye'de Hol Kampı'ndaki yardım çalışmalarını askıya aldı

Uluslararası kuruluşlar, Suriye'de Hol Kampı'ndaki yardım çalışmalarını askıya aldı
AA / Mohamad Misto - Haberler | Güncel

DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'nda yardım çalışmaları adı altında faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlar, bir kişinin öldürülmesi ve yabancı uyruklu bir doktorun yaralanması üzerine çalışmalarını askıya aldı.

Deaş'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'nda yardım çalışmaları adı altında faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlar, bir kişinin öldürülmesi ve yabancı uyruklu bir doktorun yaralanması üzerine çalışmalarını askıya aldı.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde yer alan Hol Kampı'nda dün, Suriyeli bir sağlık görevlisi silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Kampta bugün de Etiyopya uyruklu olduğu belirtilen bir doktor bıçakla yaralandı.

Bunun üzerine uluslararası kuruluşlar, kamptaki çalışmalarını askıya aldı.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

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AA / Mohamad Misto - Son Dakika Haberleri

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