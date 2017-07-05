Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali'ne Doğru

Mersin Valiliği himayesinde ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılacak olan 2. Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali için hazırlıklar tamamlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, turizmi geliştirmek ve yerli-yabancı turistlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak amacıyla 7-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivalde, Grup Kolpa, Gökhan Tepe ve Ziynet Sali gibi ünlü sanatçılar sahne alacak.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yaptığı açıklamada, Mersin'in deniz, kum, güneş, inanç, kongre, yayla, trekking, rafting, yamaç paraşütü, su sporları, kayak ve dağcılık gibi pek çok turizm çeşitliliğini sunabilecek potansiyele sahip bir kent olduğunu bildirdi.



Kentin turizm sektöründe hak ettiği yere gelebilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Kocamaz, "Mersinimizi turizm kentleri arasında bir adım öne çıkarmak, turizm sektöründe öncü bir il yapmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu yıl düzenlenecek festivalin ilimizin turizm potansiyelinin tanıtımına ve Mersinimizin tüm dünyaya tanıtılması adına önemli katkılar yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Kocamaz, festivalde plaj voleybolu, yelken yarışmaları, plaj hentbolu gibi pek çok sportif faaliyetin yanı sıra bando takımı, yerli ve yabancı halk dansları gösterileri ve konserlerin yer alacağını sözlerine ekledi.