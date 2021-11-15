Uluslararası İş Birliği Ziyareti

Gürcistan Üniversitesi Heyeti, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleşen iş birliği ziyaretinde İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, ARGE'den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Ulukaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ayberk Kurt, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Tamer ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Ataoğlu ile İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüste bir araya geldi.

İstinye Üniversitesi'nin eğitim altyapısı, araştırma ve uygulama laboratuvarları hakkında yerinde bilgi alan heyette; Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı Tanar Lobjanidze, Tıp Fakültesi Başkanı Natia Landia, Diş Hekimliği Fakültesi Başkanı Elene Gigineishvili, Halk Sağlığı Fakültesi Başkanı Mariam Lobjanidze ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi Natia Skhvitaridze yer aldı.

Yapılacak iş birliklerinin tüm yönleriyle değerlendirildiği toplantıda söz alan Prof. Dr. Erdal Karaöz, "Üniversitemiz gücünü, uluslararası alanda adından söz ettirecek ARGE çalışmalarına katılma misyonu ve Türkiye'nin en büyük sağlık grubu olan MLP Care ile aynı çatı altında yer almasından alıyor. Farklı disiplinlerde 21. Yüzyılın bilgisini üreten üniversitemiz, öğrencilerine uygulayarak öğrenecekleri üniversite iklimini sürekli kılıyor. Tüm disiplinlerdeki ARGE çalışmalara bizzat katılma fırsatı bulan istinyeliler, bilginin ürüne dönüşümüne yakından şahit oluyor. Bununla birlikte, tüm bölümlerimizde öğrencilerimizin mesleklerine aktif katılımlı hazırlanmalarını amaçlıyoruz; özellikle Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği fakültesi öğrencilerimiz henüz eğitim hayatları devam ederken geniş hastaneler ağımızdan yararlanma imkanı buluyor. Bilimsel çalışmalarla birlikte kültürel faaliyetlere yer açan sosyal alanlara sahip olan Topkapı kampüsle öğrencilerimize şehrin ortasında aktif bir eğitim hayatı sunan üniversitemiz, son teknoloji eğitim altyapısıyla iş dünyasının kalbinde yer alan Vadi kampüsle büyümesini sürdürüyor. Gürcistan Üniversitesiyle birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız proje ve çalışmalarla, uluslararası alanda artı değer yaratarak büyümeyi devam ettirmek istiyoruz. " sözleriyle İstinye Üniversitesi ve iş birliğinin önemi hakkında bilgi verdi.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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