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Uluslararası İş Birliği Ziyareti

Uluslararası İş Birliği Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Arnavutluk'tan gelen ve her biri alanında uzman doktorlardan oluşan heyet, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü'nü ziyaret etti.

Arnavutluk'tan gelen ve her biri alanında uzman doktorlardan oluşan heyet, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü'nü ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Karaöz ve ARGE'den Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Engin Ulukaya ile bir araya gelen heyet üyeleri; üniversitemizin ARGE merkezlerini yerinde görerek bilgi aldı.

Prof. Dr. Skerdi Prifti, Dr. Durim Çela, Prof. Dr. Gjergj Çaushi, Dr. Ledio Bregu, Col. Dr. Rushan Muhameti, Dr. Sotiraq Senjo, Dr. Marsela Sina, Dr. Alma Cela ve Alketa Brahushaj'dan oluşan heyet, üniversitemizin bünyesinde bulunduğu MLP Care grubunun sağlık alanındaki dünyanın ve ülkemizin önde gelen markalarından olan Liv Hospital'ın Vadi ve Ulus hastanelerini de ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre

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