Erzurum'da Osmanlı hakimiyetinin 500. ve şehrin işgalden kurtuluşunun 100. yılı dolasıyla düzenlenen "Uluslararası Erzurum Sempozyumu" başladı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) düzenlediği sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, İngiltere ve Gürcistan'daki üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Türk Tarih Kurumu adına katılan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak, ETÜ konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, Erzurum'da 10. yüzyıldan itibaren Abbasiler ve ardından 11. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu ve ardından Saltuklu Beyliği'nin hüküm sürdüğünü belirtti.

Çakmak, Osmanlı devletinin Anadolu'da siyasi ve savunma stratejilerine değinerek, " Fatih Sultan Mehmet ile başlayan 2. Bayezid ile devam eden ve Yavuz Sultan Selim ile doğunun hakimiyetini tesis eden bu topraklarda, 1518 yılından itibaren Erzurum, Osmanlı devleti hakimiyeti altına girmişti. İlerleyen zaman içerisinde de beylik idaresine kavuşmuştur. Maalesef 18. yüzyıldan itibaren Çarlık Rusya'nın Kafkasya'ya inmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır." dedi.

Erzurum'un 19. yüzyılda çok acılara maruz kaldığını aktaran Çakmak, Osmanlı-Rus harplerinin bu topraklar üzerinde yaşandığını anlattı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da, 12 Mart'ın Erzurumluların benliğini fark etmesi açısından çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Çomaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erzurum tarihinde sayısız işgale uğramış ve savaşlarla yıpranmıştır. Her defasında kendi yaralarını kendi saran ve ayakta durmasını bilen Erzurum, günümüzde ilim ve irfanla güçlü inşasını gerçekleştiriyor. 12 Mart'ın düzenlenen programlarla her hatırlanışı, aynı zamanda da anlamak, geleceği tasarlamak ve ecdadımızın canlarıyla müdafaa edip her türlü saldırıdan kurtararak bizlere emaneti ettiği medeniyetimizi koruyup geliştirerek güçlü bir medeniyeti inşa etmek demektir."

Programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Akademisyenlerin sunumlarını gerçekleştireceği sempozyum yarın sona erecek.