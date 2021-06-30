Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 2 Sırp yetkiliyi 12 yıl hapse mahkum etti

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT), eski Sırbistan Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Jovica Stanisiç ve yardımcısı Franko "Frenki" Simatoviç'i 1990'larda eski Yugoslavya'nın parçalanması sırasında Sırp milis güçlerini finanse etme ve yardım sağlamadaki rolleri nedeniyle suçlu...

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT), eski Sırbistan Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Jovica Stanisiç ve yardımcısı Franko "Frenki" Simatoviç'i 1990'larda eski Yugoslavya'nın parçalanması sırasında Sırp milis güçlerini finanse etme ve yardım sağlamadaki rolleri nedeniyle suçlu bularak, 12 yıl hapse mahkum etti.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT), eski Sırbistan Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Jovica Stanisiç ve yardımcısı Franko "Frenki" Simatoviç'i 12 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme, iki Sırp yetkiliyi, 1990'larda eski Yugoslavya'nın parçalanması sırasında Sırp milis güçlerini finanse etme ve yardım sağlamadaki rolleri nedeniyle suçlu buldu.

Mahkeme, sanıkların Bosna Hersek'teki Bosanski Samac'ta işlenen cinayet, zorla yerinden etme ve zulüm suçlarının işlenmesine yardım sağladıklarına karar verdi. 70 yaşındaki Stanisiç ve 71 yaşındaki Simatoviç suçsuz olduklarını iddia ederken, kararı temyize götürebilirler.

Sanıklar, Sırp polisi tarafından düzenlenen operasyon ile 2003'te gözaltına alınmış ve Lahey'e sevk edilmişti. 2013'te yapılan ilk duruşmada beraat eden sanıklar, yapılan itirazın ardından 2015'te yeniden yargılanmaya başlamıştı.

Savcılar, Stanisiç ve Simatoviç'in eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ile Sırp olmayanlara karşı yürütülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan "etnik temizlik" kampanyasının bir parçası olarak Bosna ve Hırvatistan'da işlenen suçlarda doğrudan bağlantısı bulunduğunu ileri sürmüş ve haklarında ömür boyu hapis cezası istemişlerdi. Miloseviç ise, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan yargılandığı sırada 2006 yılında hücresinde hayatını kaybetmişti. Bosna Kasabı lakaplı Mladic'te ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017 yılında hakkında verdiği ömür boyu hapis cezasına itiraz eden Ratka Mladic, adil yargılanmadığını ve hakimlerin yargılamada hata yaptığı öne sürerek, yeniden yargılanma ya da beraatini talep etmişti. Mladic'in itirazını kabul edilmesinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasında (IRMCT) 8 Haziran'da görülen davada, Maldic 11 suçlamanın 10'ununda suçlu bulunmuş, hakkındaki müebbet hapis cezası onanmıştı.

Mahkeme, Mladic'i 1995 yılında Srebrenitsa soykırımının yanı sıra insanlığa karşı suç işlemek, savaş kanun ve geleneklerini ihlal etmek suçlarından yeniden suçlu bulmuş, "Foca, Vlasenica, Kljuc, Sanski Most, Kotor Varoş ve Prijedor" şehirlerinde "soykırım suçu işlendiği" yönündeki maddeden suçlu bulmamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı