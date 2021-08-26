Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Eypio ve Tuğçe Kandemir konser verdi
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Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Eypio ve Tuğçe Kandemir konser verdi

Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Eypio ve Tuğçe Kandemir konser verdi
Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Eypio ve Tuğçe Kandemir aynı sahneyi paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Eypio ve Tuğçe Kandemir aynı sahneyi paylaştı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte farklı yaş grubundaki müzikseverler, konser öncesinde alanı doldurdu.

İlk olarak sahne alan Eypio, "Günah Benim", "Ay Kızım" ve "Sen" gibi şarkıları hayranlarıyla birlikte söyledi.

Daha sonra sahneye çıkan Tuğçe Kandemir de "Seni Öptüğüm Sokak", "İçimdeki Sen" ve "Kurban Olduğum" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda Eypio ve Tuğçe Kandemir Bursalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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