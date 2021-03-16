Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası başladı
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Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası başladı

16.03.2021 19:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:22

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası, WOW İstanbul Otel Convention Center'da eleme müsabakaları ve açılış seremonisiyle başladı.

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası, WOW İstanbul Otel Convention Center'da eleme müsabakaları ve açılış seremonisiyle başladı.

2020 yılında covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, Türk boksuna büyük hizmetlerde bulunan antrenörler Erdinç Güleren, Abdülaziz Kılıç ve Zafer Kaya'nın anısına düzenlenen turnuvaya 30'a yakın ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılıyor.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları öncesi en ciddi sınavlardan biri olan turnuva, 21 Mart tarihinde sona erecek.

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası başladı
Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası başladı
Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası başladı
Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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