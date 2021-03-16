Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası başladı

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası, WOW İstanbul Otel Convention Center'da eleme müsabakaları ve açılış seremonisiyle başladı.

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası, WOW İstanbul Otel Convention Center'da eleme müsabakaları ve açılış seremonisiyle başladı.

2020 yılında covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, Türk boksuna büyük hizmetlerde bulunan antrenörler Erdinç Güleren, Abdülaziz Kılıç ve Zafer Kaya'nın anısına düzenlenen turnuvaya 30'a yakın ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılıyor.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları öncesi en ciddi sınavlardan biri olan turnuva, 21 Mart tarihinde sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ