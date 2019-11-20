Uluslararası Basın Enstitüsü: Türkiye'de reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz

20.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:04

Uluslararası basın özgürlüğü dernekleri tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Gazetecileri Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin Yargıyla Susturulması" başlıklı raporun başındaki isim Scott Griffen euronews Türkçe'ye konuştu ve Türkiye'de gerçekleştirilen son yargı reform paketini kast ederek "Reform olduğu iddia edilen adımları yutmuyoruz. Bunların vitrin süsünden öte olmadığının farkındayız" dedi.



Avusturya merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Başkan Yardımcısı olan Scott Griffen diğer derneklerin yetkilileri ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde gerçeklerin net şekilde görüldüğünü ve reform adı altında atılan adımların altının dolu olmadığını ileri sürdü. Griffen şöyle konuştu Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle