Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden e-spor takımına yeni sponsor

Online ticaret platformları son dönemlerde sponsorluk faaliyetleriyle de öne çıkıyor.

Online ticaret platformları son dönemlerde sponsorluk faaliyetleriyle de öne çıkıyor. Son olarak Binomo, Türk e-spor takımı Sangal Esports'a sponsor olduğunu duyurdu. Şirketin Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, "Dijitalde doğup büyüyen markaların güçlerini birleştirmesini önemsiyoruz. Bu iş birliğiyle takımın hedeflediği ufka biraz daha yaklaşmasını diliyoruz" dedi.

Son dönemlerde giderek yaygınlaşan online ticaret platformları sadece yatırım ekosisteminde değil, dijital dünyanın pek çok kulvarında yaptıkları atılımlarla da dikkat çekiyor. Online ticaret platformu Binomo, Türk e-spor takımı Sangal Esports ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Binomo, bugüne kadar PUBG, CS: GO, Valorant, ZULA ve Wild Rift sahnelerindeki başarılarıyla öne çıkan Sangal Esports'un uluslararası arenada Türk e-sporunu daha da iyi noktalara taşıma vizyonuna destek olacak.

"DİJİTALDE DOĞUP BÜYÜYEN MARKALARIN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, dijitalde doğup büyüyen markaların güçlerini birleştirmesini önemsediklerini belirterek şunları paylaştı:

"Sangal Esports, uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Türk e-sporuna rol model olmayı amaçlıyor. Bizler de Türkiye gibi çok kıymet verdiğimiz bir ülkenin bu denli azimli ve başarılı bir e-spor takımına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakın zamanda dünyada büyüme hedefiyle merkezini Hollanda'ya taşıyan takımın bu iş birliğiyle hedeflediği ufka biraz daha yaklaşmasını diliyoruz. Bu sponsorluğu kullanıcılarımızla kutlamak amacıyla ağustos ayı sonuna kadar 'BINOMOBONUS100' kodu ile platformumuza katılan kullanıcılara 2 kat bonus hediye ediyoruz."

ADINI TÜRK-ALTAY MİTOLOJİSİNDEN ALIYOR

Sangal Esports Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü Emre Ergül ise "Türk-Altay mitolojisinden aldığı adını dünyaya duyurma hedefiyle 2017'de sahaya çıkan Sangal Esports olarak bugüne kadar pek çok başarıya imza attık. Şimdi ise dünyanın önde gelen ticaret platformu Binomo ile partnerliğimizi duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Binomo ile güçlerimizi birleştirerek hedeflerimize yaklaşmaya devam edeceğimize ve iş birliğimizin meyvelerini yakın zamanda toplamaya başlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı