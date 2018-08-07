Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası İstanbul ile Buluştu…

Türkiye'nin en yaygın lider spor perakendecisi Sportive'in desteğiyle 2015 yılından beri yüzme tutkunlarını bir araya getiren "Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası"nın Marmaris ve Bodrum'dan sonra ilk kez gerçekleştirilen İstanbul etabı 4-5 Ağustos tarihlerinde Prens Adaları'nda yapıldı.

Dünyaca ünlü su sporları markası Arena'nın isim sponsorluğu ile markanın Türkiye distribütörü Sportive'in katkılarının yanı sıra İstanbul Valiliği'nin himayesinde Türkiye Yüzme Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Heybeliada Su Sporları Kulübü ve Adalar Su Sporları Kulübü ile Mavi Marmara'nın koordinasyon ve işbirliğiyle gerçekleştirilen şampiyona, yüzme sporuna gönül vermiş bini aşkın sporcuyu İstanbul Prens Adaları'nda buluşturdu. Şampiyonaya, Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı sporcularının da aralarında olduğu 30 paralimpik yüzücü katıldı.

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından deniz, doğa ve yüzme tutkunlarını bir araya getiren ve 2 gün süren şampiyonada, 4 Ağustos Cumartesi günü Heybeliada Su Sporları Kulübü'nde "Setur Marinas 4x500 metre Bayrak Yarışı"nda 4 kişilik takımların mücadelesine tanıklık edildi.

5 Ağustos Pazar günü Burgazada Adalar Su Sporları Kulübü'nden başlayıp, Heybeliada Su Sporları Kulübü'nde sona eren "Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası"nda ise yarışmacılar 1.500 ve 3.000 metrelik parkurlarda mücadele verdi. 1.500 metrelik yarış sonunda erkeklerde Hasan Emre Musluoğlu birinci, Halim Lafcı ikinci, Aytekin Mindan üçüncü; kadınlarda Pınar Arpınar Avşar birinci, Begüm Özüekren Kasapoğlu ikinci, Özlem Ör ise üçüncü oldu. 3.000 metre etabında ise sıralama erkeklerde; Efe Erduran, Denizhan Dağdelen, Özkan Dizar; kadınlarda İmren Uyar, Bahar Atamer, Merve Kaynar oldu.