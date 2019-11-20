Uluslararası Af Örgütü: İran'da 100'ü aşkın kişi öldü
İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi.
20.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:12
İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi. İnternetin neredeyse üç gündür tamamen kesik olduğu ülkeden son duruma ilişkin sağlıklı bilgi edinmekte güçlük çekiliyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Uluslararası Af Örgütü: İran'da 100'ü aşkın kişi öldü