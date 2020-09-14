Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında film gösterimiyle başladı.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
14.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:02

Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında film gösterimiyle başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro Salonu'nda senaryo ve yönetmenliğini Anıl Gelberi'nin yaptığı "Plaza" filmi, festival kapsamında izleyicilerle buluştu.

Festival Yürütme Kurulu Üyesi İsmail Timuçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle festivale biraz buruk başladıklarını söyledi.

Festivalin, salgın önlemleri çerçevesinde konuk kabul etmeden gerçekleştirildiğini aktaran Timuçin, sadece "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması"nın gerçekleştirileceği etkinlikteki yarışma filmlerinin ise "on-line" sistemle izleyicilerle buluşacağını belirtti.

Adana'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Amfi Tiyatro'da salgın kriterleri dikkate alınarak önceki yıllarda festivalde ödül almış filmlerin sanatseverlerle buluşturulacağını ifade eden Timuçin, seyircilere, Seyhan Nehri üzerinde, sosyal mesafe kriterlerine uygun şekilde gondollarda 20 Eylül'e kadar film gösterimi yapılacağını kaydetti.

Salgın nedeniyle konuk kabul etmedikleri festivalin jüri üyelerinin de kente gelmediğini ve İstanbul'da sinema salonunda filmleri izlediğini belirten Timuçin, etkinliğin son günü olan 20 Eylül'de, ödül alanlar ve verenlerin buluşacağı, konuksuz bir tören yapılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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