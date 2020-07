ULUSKON, 'O' olaya sessiz kalmadı Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeleri şiddetle kınadı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay ile eşi Esra Albayrak'ın yeni doğan bebekleri üzerinden, sosyal medyada çirkin ifadelere maruz kalmasına sert tepki gösterdi. 'Her zaman söylediğimiz gibi kadın onuru ve aile kutsalımızdır, dokunulamaz' ifadelerini kullanan Atasoy, "Esra Albayrak'ı tebrik eder, bebeklerine hayırlı ömürler dilerim. Bende bir anneyim ve bu görevi her daim gururumla yapıyorum. Sosyal medya denilen o kör kuyuda yapılan çirkin saldırının kaynağının karanlık eller olduğunu görebiliyoruz. Sosyal medyada denetimin arttırılması, bir an evvel bu mecralarda kontrolün sağlanması gerekiyor. Vatandaşların bunlara itibar etmemesi gerekiyor. Yalan dolu bir mecra olduğunu bir kere daha bugün net anladık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA