Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.
10.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:45
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. (2)
Kaynak: AA