Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan
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Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

10.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:45
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan
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