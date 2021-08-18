Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve Kutup Şenliği

2019 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün (TÜBİTAK MAM KARE) kurulmasıyla ülkemizde kurumsal çatı görevi üstlenecek bir bilimsel organizasyon yapısı hayata geçirildi.

2019 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün (TÜBİTAK MAM KARE) kurulmasıyla ülkemizde kurumsal çatı görevi üstlenecek bir bilimsel organizasyon yapısı hayata geçirildi. 2018 - 2022 Ulusal Kutup Bilim Programı'nın uygulanmasından Bilimsel Kutup Seferlerinin icra edilmesine kadar birçok araştırma ve çalışma gerçekleştirme görevi üstlenen Enstitümüzün organizasyonunda, Beşinci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı 30 Kasım 2021 tarihinde ve İkinci Kutup Şenliği 1 Aralık 2021 tarihinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yapılması planlanmaktadır. (Pandemi koşullarına göre etkinlik çevrim içi olarak değiştirilebilecektir. )

Ayrıca Çalıştayda ülkemizin ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu doğal felaketlerin değerlendirileceği, Ağustos 2021'de yayınlanan Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporunun da ele alınacağı iklim paneli düzenlenecektir.

Önemli Tarihler: Katılımcı Kayıtları: 1 Eylül - 26 Kasım

Özet Başvuruları: 1 Eylül - 10 Ekim

Özetlerin Değerlendirilmesi: 10 Ekim - 31 Ekim

Kabul Olan Özetlerin İlanı: 1 Kasım 2021

Özet Kitabının Yayınlanması: 26 Kasım 2021 Çalıştay: 30 Kasım 2021

Şenlik: 1 Aralık 2021

Detaylar İçin: https://kare. mam. tubitak. gov. tr/tr/yan-menu/ulusal-kutup-bilimleri-calistayi-ve-kutup-senligi adresinden Çalıştay ve Şenlik ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir ve güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

İletişim: Soru ve görüşleriniz için: kutup@tubitak. gov. tr

Kaynak: Habermetre