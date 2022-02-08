Ulus eş anlamlısı nedir? Ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ulusun eş anlamlısı hangi kelime? Ulus zıt anlamlısı var mı?
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Türkçe dersinde soru olarak karşımıza çıkabilecek konulardan birisi de eş-zıt anlamlısı konusudur. Özellikle çoktan seçmeli sorularda bazı kelimelerin eş anlamlıları sorulabiliyor. Bu yüzden popüler kelimelerin eş anlamlısını bilmek avantaj sağlayabilir. Bu kelimelerden birisi de 'Ulus' 'dur. Peki, Ulus eş anlamlısı nedir? Ulusun eş anlamlısı nedir? Ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ulus zıt anlamlısı var mı? Ulus kelimesi eş anlamlısı ne demek, kaç tane var?
Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de Ulus kelimesidir. Ulusun eş anlamlısı nedir? Ulus kelimesinin en anlamlısı var mı? Ulus ne demek? Ulus nedir? Ulus eş anlamlı karşılığı ne? Ulus zıt anlamlısı var mı? Ulus zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...
Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.
Ulus kelimesinin eş anlamlısı : Millet
Ulus kelimesinin eş anlamlısı "Millet" demektir. Ulus ve Millet kelimeleri aynı anlamlara gelmektedir. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa da ulus-millet eş anlamlı kelimelerdir. Aynı manaları taşımaktadır. Sınavlarda ulusun eş anlamlısı nedir diye sorulursa 'millet' şeklinde cevap vermemiz gerekir.
Buna ek olarak ulus kelimesinin bir diğer eş anlamlısı ise 'Budun' olarak geçiyor. Kısacası ulus, millet ve budun kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir.
Ulus kelimesinin eş anlamlı kelimeleri:
- - Millet
- - Budun
- - Herkes
Ulus kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili birkaç örnek cümle:
- - Bu milletin sana ihtiyacı var. Lütfen geri dön...
- - Baktım herkes yolunda, bende kaldırıma çıktım...
Ulus kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. Ulusun zıt anlamı bulunmamaktadır.
TDK'ya göre ulus "Millet" anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı ise "Bartın iline bağlı ilçelerden biri." demektir.
TDK Ulus kelimesi 1. anlamı (İsim) : Millet
TDK Ulus kelimesi 2. anlamı (Özel İsim) : Bartın iline bağlı ilçelerden biri.