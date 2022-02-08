Ulus eş anlamlısı nedir? Ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ulusun eş anlamlısı hangi kelime? Ulus zıt anlamlısı var mı?

Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de Ulus kelimesidir. Ulusun eş anlamlısı nedir? Ulus kelimesinin en anlamlısı var mı? Ulus ne demek? Ulus nedir? Ulus eş anlamlı karşılığı ne? Ulus zıt anlamlısı var mı? Ulus zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...

EŞ ANLAMLI KELİME NE DEMEK?

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.

ULUS EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Ulus kelimesinin eş anlamlısı : Millet

Ulus kelimesinin eş anlamlısı "Millet" demektir . Ulus ve Millet kelimeleri aynı anlamlara gelmektedir. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa da ulus-millet eş anlamlı kelimelerdir. Aynı manaları taşımaktadır. Sınavlarda ulusun eş anlamlısı nedir diye sorulursa 'millet' şeklinde cevap vermemiz gerekir.

Buna ek olarak ulus kelimesinin bir diğer eş anlamlısı ise 'Budun' olarak geçiyor. Kısacası ulus, millet ve budun kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Ulus kelimesinin eş anlamlı kelimeleri:

- Millet

- Budun

- Herkes

Ulus kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili birkaç örnek cümle:

- Bu milletin sana ihtiyacı var. Lütfen geri dön...

- Baktım herkes yolunda, bende kaldırıma çıktım...

ULUS KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI VAR MI?

Ulus kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. Ulusun zıt anlamı bulunmamaktadır.

TDK'YA GÖRE ULUS NE DEMEK?

TDK'ya göre ulus "Millet" anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı ise "Bartın iline bağlı ilçelerden biri." demektir.

TDK Ulus kelimesi 1. anlamı (İsim) : Millet

TDK Ulus kelimesi 2. anlamı (Özel İsim) : Bartın iline bağlı ilçelerden biri.

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