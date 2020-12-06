Uludereliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uludereliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

06.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:00
Uludereliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Türkiye genelinde cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına, Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü uydu.

Türkiye genelinde cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına, Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü uydu. Vatandaşların evlerine çekilmesi ile ilçede sokaklar boş kaldı.

Uludere'de kısıtlamanın 2'nci gününde vatandaşlar evlerinden çıkmadı. İlçe genelindeki tüm sokaklar boş kalırken, belediye ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte etti. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek kısıtlamalara uyan Uluderelilere teşekkür etti. Ürek, "Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilçemizin geneli uydu. Kendilerine çok teşekkür ederim. Belediye olarak biz de üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Hafta sonu cadde ve sokaklar boş kalınca birimlerimiz yıkama ve dezenfekte çalışmaları yaptı" dedi. - ŞIRNAK

Uludereliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Uludereliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Murat Kurum Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ Diego Armando Maradona
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Sinan Gümüş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uludereliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 13:11:41. #1.14#
title